Serviços de saúde em circuito começam a ser ofertados na USF Itália em Campo Grande

Projeto acontecerá semanalmente em todo o mês de agosto em unidades da Capital

Na próxima quarta-feira (06), começa o “Circuito da Saúde” que levará serviços médios, de enfermagem, vacinação e outros a várias regiões de Campo Grande. Em sua primeira edição, a ação acontecerá na USF Aero Itália e atenderá à população da área de abrangência da unidade e regiões vizinhas.

Os serviços acontecerão toda quarta-feira do mês de agosto, cada semana em uma unidade diferente. Segundo a Sesau (Secretária Municipal de Saúde de Campo Grande), o objetivo do circuito é garantir oportuniidades de acesso aos serviços que por vezes são ofertados distantes da população de determinadas regiões. Um exemplo são os servicos de orientações sobre zoonoses, endemias e testagem rápida.

Serviços ofertados

Serão realizadas consultas médicas e de enfermagem, vacinação para todas as faixas etárias, testagens rápidas (HIV, sífilis, hepatites B e C), avaliação multiprofissional do desenvolvimento infantil, coleta de exame preventivo, avaliação de mamas, auriculoterapia, atendimento psicológico, triagem para saúde bucal e vacinação antirrábica de cães e gatos.

Também haverá ações de combate ao Aedes aegypti, coleta de sangue para diagnóstico de leishmaniose e cadastro para castração de animais.

As unidades polo deverão funcionar em horário estendido, das 07h às 17h, no dia da ação. No dia da ação, haverá profissionais da unidade polo e das unidades do entorno, que atuarão em regime de apoio porque o atendimento não será centralizado apelas na área de abrangência da unidade polo.

A USF Aero Itália fica localizada na rua Rio Galheiros, 280, Jardim Aero Itália. O projeto de nome “Circuito da Saúde: Sesau mais perto de você” acontecerá em outras unidades, sendo realizado na USF Aero Rancho IV no dia 13 de agosto, na USF Estrela Dalva no dia 20 e na USF Tarumã dia 27 do mesmo mês.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.