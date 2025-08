Dupla com atleta de MS garante vaga ao mundial Sub-18

Ana Bia conquista título sul-americano em Lima e a classificação para competição em Doha

A sul-mato-grossense Ana Beatriz Sanches é campeã sul-americana de vôlei de praia sub-18. A campo-grandense de 17 anos conquistou, ao lado da carioca Isa Sallaberry, domingo (3), o título da competição disputada em Lima, no Peru.

A decisão foi contra a dupla do Equador, Raphaela e Valentina. As brasileiras venceram por 2 sets a 1, com parciais de 21/13, 19/21 e 15/13, e garantiram o ouro para o Brasil. A conquista garantiu vaga direta para o Mundial da categoria, que será disputado em Doha, no Catar.

Na fase de grupos, Ana Bia e Isa venceram as venezuelanas Valeria e Ramirez por 2 sets a 0 (21/17 e 21/19) e avançaram às quartas de final. Na sequência, passaram pelas colombianas Cruz e Clavijo também por 2 a 0 (21/11 e 21/14). A semifinal foi um novo encontro com as venezuelanas, vencido pelas brasileiras por 21/13 e 21/18.

No masculino, o título também ficou com o Brasil, representado pelo gaúcho Thomas e pelo mato-grossense Felippe. A dupla venceu todos os jogos da campanha de forma invicta. Na fase de grupos, bateu os chilenos Farias e Muñoz por 2 a 0 (21/15 e 21/5) e depois superou os argentinos Cornejo e Osatinsky por 2 a 1, de virada (18/21, 21/13 e 15/11).

Nas quartas de final, os brasileiros venceram os equatorianos Adams e Alfredo com tranquilidade: 2 a 0 (21/13 e 21/10). Na semifinal, superaram os paraguaios Yegros e Felix por 2 a 1 (16/21, 21/13 e 15/13). Na final, confirmaram o título ao derrotar os chilenos Brain e Hargreaves por 2 a 0 (21/18 e 21/19).

O terceiro lugar feminino ficou com as venezuelanas Valeria e Ramirez, enquanto no masculino a medalha de bronze foi para os venezuelanos Gerardo e Pereira.

De Campo Grande a Vitória

Formada no CT Bel e Lilian, em Campo Grande, Ana Bia começou no esporte aos 9 anos, ainda criança. Hoje, joga pelo Clube Aest, do Espírito Santo, para onde se mudou aos 15 anos após ser convidada pela equipe. Mesmo assim, mantém os laços com as treinadoras Bel e Lilian e costuma retornar ao Estado sempre que a agenda com o clube capixaba permite.

A sul-mato-grossense é beneficiária do Bolsa Atleta Estadual e uma das principais promessas do vôlei de praia do país na base. “É uma alegria diferente, como uma filha que criamos, afinal, ela chegou tão pequena. A satisfação de ver o resultado do nosso trabalho é imensurável. Quando ela está em quadra, jogando do jeitinho que ensinamos, é como ver a nossa versão melhorada”, diz Lilian. “Estamos muito orgulhosas da grande atleta que ela vem se tornando.”

Superliga C começa com vitória dos times do Estado

Mato Grosso do Sul largou com o pé direito na etapa regional da Superliga C de Vôlei, iniciada neste domingo (3), com vitórias tanto no masculino quanto no feminino. Os dois times que representam o Estado na competição venceram seus jogos de estreia por 3 sets a 0 e seguem vivos na briga pela vaga única na etapa nacional e pelo acesso à Superliga B 2026.

Em Campo Grande, sede da etapa regional masculina, o Pantanal Vôlei, equipe da Associação Esportiva Campo Grande Vôlei, venceu o Minas Brasília (DF) com parciais de 25/17, 25/14 e 25/15, em jogo disputado no Ginásio Guanandizão. O torneio segue até quinta-feira (7), com entrada gratuita para o público.

Ainda no domingo, outros jogos movimentaram a rodada em Campo Grande. O Promais Vôlei (GO) venceu o Evox Vôlei (MT) por 3 a 1 (25/14, 26/24, 21/25 e 25/22), e o Clube Floresta levou a melhor sobre o Luverdense (MT), também por 3 a 1 (26/24, 21/25, 25/14 e 25/23). Nesta segunda-feira (4), a rodada teve partidas entre Evox x Clube Floresta, Luverdense x Promais e Instituto Ace (GO) x Minas Brasília. O Pantanal volta à quadra nesta terça-feira (5), às 19h, contra o Instituto Ace.

No feminino, o Pantanal Vôlei venceu o time da casa, o Sorriso Hornets com parciais de 25/23, 25/13 e 25/14. A equipe disputa a fase regional em Sorriso (MT) e tem elenco misto, com oito atletas formadas em MS e seis reforços de fora.

Também estrearam Vila Nova (GO), que venceu a Associação Brasiliense de Voleibol (ABV) por 3 a 1, e o Ascade (DF), que bateu o Cerrado Vôlei (DF) por 3 a 2. Na noite de segunda-feira, o Pantanal enfrentou o Vila Nova, e tem mais três jogos pela frente: nesta terça (5), às 17h, contra o Ascade; quarta, às 15h, contra o Cerrado; e quinta, às 17h, diante da ABV. Todos os jogos são transmitidos pelo canal da CBV (Confederação Brasileira de Voleibol) no YouTube.

Por Mellisa Ramos

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram