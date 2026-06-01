Senacast: os impactos da NR-01 nas empresas

Como identificar riscos?

A atualização da Norma Regulamentadora nº1 (NR-01) passou a exigir das empresas a inclusão dos chamados riscos psicossociais no gerenciamento de segurança e saúde no trabalho. O tema foi detalhado no episódio 38 do Senacast, que orienta empresários sobre como se adequar às novas exigências.

No programa, o consultor de inovação do Senac Hub, Nilson Narezi, recebeu os especialistas em Segurança do Trabalho Juliana Francelino e Luiz Alexandre para explicar, de forma prática, o que muda com a nova regra e quais os impactos no dia a dia das empresas.

A principal mudança está na obrigatoriedade de identificar fatores como estresse, sobrecarga, pressão excessiva e outros elementos que podem comprometer a saúde mental dos trabalhadores. Esses riscos, que antes já existiam, passam agora a ser formalmente incorporados aos programas de prevenção.

“Quando a gente fala agora dos psicossociais, é importante não deixar de tratar os outros riscos, que também são fundamentais na prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. A NR-01 vem dar ênfase a um risco que já existia, mas que precisa ser tratado dentro do programa. As empresas precisam identificar esses fatores e propor ações para evitar o adoecimento do trabalhador”, destacou Juliana Francelino.

Além de explicar o conceito, foram apontados caminhos para a adequação, como a revisão dos ambientes de trabalho, a adoção de ferramentas de monitoramento e a criação de estratégias voltadas ao bem-estar dos colaboradores.

Outro ponto reforçado no debate é que a mudança não deve ser vista apenas como obrigação legal, mas como oportunidade de melhorar o ambiente corporativo e a produtividade.

“O maior patrimônio da empresa é o fator humano”, ressaltou Luiz Alexandre.

O episódio ainda abordou erros comuns cometidos pelas empresas nesse processo e orienta sobre os primeiros passos para implementação das novas exigências de forma segura e estratégica.

Diante desse cenário, o Senac MS também se posicionou como parceiro das empresas, oferecendo atendimento especializado, consultorias e capacitações voltadas à adequação à NR-01 e à gestão de riscos psicossociais, apoiando as organizações na construção de ambientes de trabalho saudáveis, seguros e produtivos.

O conteúdo completo está disponível no canal do Senac no YouTube, no link: https://www.youtube.com/Senac_MS

O Sistema Comércio MS é composto por Fecomércio MS, Sesc MS, Senac MS, IPF e sindicatos empresariais. A entidade é presidida por Edison Araújo e administrada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), presidida por José Roberto Tadros.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram