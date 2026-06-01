Festa Junina de Dourados começa na sexta com shows, quadrilhas e entrada gratuita

Evento será realizado no Centro de Convenções Antônio Tonnani e segue até 7 de junho

A 47ª Festa Junina de Dourados acontece entre os dias 5 e 7 de junho no Centro de Convenções Antônio Tonnani. A entrada é gratuita e as atividades começam diariamente a partir das 15h.

A programação inclui shows musicais, apresentações de quadrilhas, feira de artesanato e praça de alimentação. A dupla João Bosco & Vinícius está entre as atrações confirmadas, além de artistas locais e regionais.

O concurso de quadrilhas reúne escolas municipais, estaduais, centros de educação infantil e grupos culturais da cidade.

A estrutura do evento também conta com espaço para comerciantes e ambulantes, com oferta de comidas típicas e outros produtos.

Outras atrações musicais, como Isa & Junior, Renatinho Santiago, Grupo Xoteziim, Evandro Campos, Sócrates & Matheus, Alê Borges, Leo Diniz, Rapha & Leo, Grupo SomStyllo, Rafael Sá, Lucas & Jander e DJ Danilo Capilé, completam a programação.

A festa segue até o dia 7 de junho.

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