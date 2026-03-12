Com 99,6% das escolas públicas conectadas, Estado se aproxima da universalização da internet

Dados do Censo Escolar 2025 mostram avanço da conectividade no Estado e índice acima da média nacional

Mato Grosso do Sul está próximo de universalizar o acesso à internet nas escolas públicas de educação básica. Dados do Censo Escolar 2025, levantamento realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), mostram que 99,6% das instituições de ensino infantil, fundamental e médio do estado possuem conexão à internet.

O percentual representa um avanço de 8,2 pontos percentuais em comparação a 2015, quando 91,5% das escolas públicas do estado estavam conectadas. O índice registrado em Mato Grosso do Sul também supera a média nacional, que chegou a 93,1% das escolas públicas com acesso à internet em 2025.

A evolução foi registrada tanto em áreas urbanas quanto rurais. Nas cidades, o índice passou de 95,4% em 2015 para 99,9% em 2025. Já nas regiões rurais, o crescimento foi mais expressivo: o acesso subiu de 73,9% para 98,3%, um avanço de 24,4 pontos percentuais em dez anos.

O aumento da conectividade também foi observado em escolas indígenas e de educação especial. Nas instituições indígenas, o percentual passou de 63,8% em 2015 para 98,6% em 2025, enquanto nas escolas de educação especial o índice subiu de 94,6% para 99,8%.

Além do acesso à internet nas escolas, o levantamento aponta avanço no uso das tecnologias no ambiente educacional. Entre 2019 e 2025, o número de escolas públicas com internet disponível para atividades de ensino e aprendizagem passou de 55,5% para 84%. No mesmo período, o percentual de instituições com computadores disponíveis para alunos (desktops ou laptops) cresceu de 65,3% para 73,6%.

Os resultados refletem políticas nacionais voltadas à ampliação da conectividade nas redes de ensino. Uma das principais iniciativas é a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas (ENEC), lançada em setembro de 2023 para ampliar o acesso à internet de qualidade, melhorar a infraestrutura elétrica e expandir redes internas de Wi-Fi nas unidades escolares.

Entre 2023 e 2025, aproximadamente R$ 3 bilhões foram destinados a ações de conectividade em escolas estaduais e municipais em todo o país, em parceria com estados e prefeituras.

Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, a meta é garantir que a tecnologia esteja integrada ao processo de ensino.

“Nós queremos a tecnologia na escola com fins pedagógicos, para auxiliar a aprendizagem do aluno e ser elemento complementar do professor. Há um esforço do governo de garantir 100% da conectividade para fins pedagógicos das escolas”, afirmou.

O ministro também destacou que a estratégia busca garantir que a internet esteja disponível dentro das salas de aula. “O censo apresenta a conectividade em geral, mas ela pode ser para a sala do professor ou para a área administrativa. O que queremos é que o professor possa transmitir um vídeo em sala”, disse.

O Censo Escolar é realizado anualmente pelo Inep e reúne dados sobre escolas, professores, gestores, turmas e estudantes da educação básica em todo o Brasil. Em 2025, o levantamento contabilizou 178,8 mil escolas no país.

