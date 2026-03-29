Atirador em moto fere dois homens em frente a conveniência na Capital

Dois homens ficaram feridos após serem atingidos por disparos de arma de fogo na madrugada deste domingo (29), em frente a uma conveniência na Rua Jaguaré, no bairro Centro Oeste, em Campo Grande.

Segundo a Polícia Civil, a principal vítima, um jovem de 22 anos, estava sentada em frente ao próprio estabelecimento, junto com clientes e amigos, quando um homem ainda não identificado chegou ao local em uma motocicleta e efetuou cerca de quatro disparos em sua direção.

Durante o ataque, um homem de 35 anos, que também estava no local, foi atingido por um dos tiros.

Após os disparos, o suspeito fugiu e ainda não foi localizado. Equipes da Polícia Militar realizaram buscas na região, mas ninguém foi preso até o momento.

As vítimas foram socorridas por populares e levadas para a Santa Casa de Campo Grande. Informações preliminares indicam que ambos estão em estado estável.

A Polícia Civil investiga o caso e não descarta motivação passional, possivelmente ligada a um relacionamento recente envolvendo o jovem de 22 anos.

Imagens de câmeras de segurança de uma residência próxima foram recolhidas e devem ajudar na identificação do autor. O caso segue em investigação.