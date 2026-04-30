”Um passo importante para corrigir as injustiças”, diz Rodolfo Nogueira após derrubada de veto da dosimetria

O dia no Congresso Nacional começou com forte movimentação política após a derrubada do veto presidencial relacionado à dosimetria das penas. A decisão, tomada por ampla articulação entre deputados e senadores, gerou reação imediata no governo, que enfrenta uma espécie de “ressaca política” já nas primeiras horas do dia.

A medida contou com o alinhamento de diversos líderes do Congresso, que se uniram para reverter o veto. Parlamentares favoráveis à derrubada argumentam que a decisão representa um avanço na busca por justiça, especialmente em casos de condenações consideradas desproporcionais.

O deputado federal Rodolfo Nogueira comemorou o resultado e destacou a atuação conjunta do Parlamento.

“Hoje o Congresso mostrou sua força. A derrubada desse veto é uma resposta clara à sociedade e um passo importante para corrigir injustiças em condenações que não respeitaram a proporcionalidade das penas”, afirmou.

Nos bastidores, a avaliação é de que o governo foi surpreendido pela articulação rápida e eficaz dos parlamentares. A decisão reacende o debate sobre a condução política do Executivo e sua relação com o Congresso Nacional.

A discussão sobre a dosimetria das penas deve continuar nos próximos dias, com novos desdobramentos tanto no campo jurídico quanto político.

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