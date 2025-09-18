A Grande Viagem Da Sua Vida: estrelado por Margot Robbie e Colin Farrell, longa-metragem mistura comédia, romance e ficção científica em uma jornada sobre escolhas e destinos

Estreia hoje, 18 de setembro, nos cinemas brasileiros “A Grande Viagem Da Sua Vida”, dirigido por Kogonada e estrelado por Margot Robbie, Colin Farrell e Kevin Kline. O filme acompanha David e Sarah, dois desconhecidos que, após se encontrarem em um casamento, embarcam em uma jornada misteriosa a partir de uma porta vermelha em um campo isolado. Guiados por um GPS falho, eles revivem momentos determinantes de seus passados, refletindo sobre escolhas que moldaram suas vidas e abrindo novas possibilidades para o futuro.

A conexão entre os personagens cresce à medida que a trama se desenrola, criando uma tensão entre o humor e a introspecção. Entre as viagens no tempo e as lições do destino, a obra oferece uma experiência cinematográfica que deixará uma marca no público, convidando todos a refletirem sobre as próprias jornadas pessoais e o que fariam se pudessem, por um momento, mudar o curso de suas vidas.

Com classificação indicativa de 12 anos, o filme é uma obra que envolve e emociona, com roteiro que equilibra momentos cômicos e de reflexão, tornando acessível a uma ampla gama de espectadores. Essa passagem pelo passado de ambos não só os desafia a repensar decisões tomadas ao longo da vida, como também os aproxima de formas inusitadas. O filme é uma mistura de comédia, romance e aventura, com elementos de ficção científica que proporcionam uma experiência cinematográfica única.

Produção

O filme teve seu roteiro escrito por Seth Reiss. Em fevereiro de 2024, foi anunciado que Kogonada assumiria a direção, com Reiss também na produção. Na mesma época, Margot Robbie e Colin Farrell começaram as negociações para estrelar o projeto, que logo se tornou um dos mais disputados do European Film Market, com a Sony Pictures adquirindo os direitos por cerca de 50 milhões de dólares.

Em abril, nomes como Lily Rabe, Jodie Turner-Smith, Phoebe Waller-Bridge e a estreante Lucy Thomas se juntaram ao elenco. As filmagens começaram no mesmo mês, na Califórnia, e, em maio, o time foi completado com Billy Magnussen, Sarah Gadon, Hamish Linklater, Brandon Perea, Yuvi Hecht, Calahan Skogman, Chloe East, Jacqueline Novak e Jennifer Grant.

Em entrevista ao Hugo Gloss, Colin Farrell, protagonista, contou sobre sua profunda conexão com o personagem, algo que ele nunca havia experimentado em 25 anos de carreira. O ator destacou a beleza e a sensibilidade do roteiro, que aborda temas dolorosos, como a solidão, de maneira delicada e cheia de empatia. Farrell ficou atraído pela maneira como o filme explora esses aspectos de forma genuína, trazendo à tona a complexidade emocional da trama.

Margot Robbie, que interpreta Sarah, comentou sobre seu primeiro papel após o sucesso de “Barbie”, ressaltando a diferença entre os personagens. Em entrevista ao programa “Evening with Sir David Jason Tour 2025”, ela explicou que Sarah aparenta ser uma mulher confiante, mas na verdade, ela construiu muitas barreiras emocionais ao longo da vida. A química entre sua personagem e a de Colin é central para a trama, já que o personagem dele acaba sendo o responsável por derrubar essas defesas.

Nos bastidores, a produção apostou em momentos de descontração para criar um clima de entrosamento entre o elenco. O diretor levou Colin, Margot e os demais atores para atividades como passeios ao McDonald’s e idas ao shopping, criando uma atmosfera leve e natural. Essas interações fora das gravações ajudaram a reforçar o espírito de viagem que permeia o filme, com os atores se aproximando e se imergindo nas emoções de seus personagens.

Críticas

Em cartaz nos Estados Unidos desde 16 de setembro, A Grande Viagem Da Sua Vida estreou com aprovação de 52% no Tomatômetro da plataforma Rotten Tomatoes, recebendo avaliações mistas da crítica especializada. Em sua análise para o site norte-americano The Film Verdict, o jornalista Alonso Duralde destacou que Colin Farrell e Margot Robbie passam boa parte do filme em sussurros sonolentos que tentam soar profundos, mas acabam por parecer vazios.

Duralde também chamou atenção para a atuação sensível de Lily Rabe, que, em sua visão, parece retirada de um filme mais inteligente e emocionalmente rico. Já as participações pontuais de Kevin Kline e Phoebe Waller-Bridge servem apenas como lembrete do potencial que o longa desperdiça, sugerindo que qualquer um dos dois poderia ter sido protagonista de uma produção mais impactante.

O crítico conclui que A Grande Viagem Da Sua Vida aposta em estilo e estética, mas entrega pouco conteúdo. Para ele, a direção aposta em imagens bonitas e atmosfera contemplativa, mas a ausência de substância torna a experiência frustrante. “Pode até ser bonito”, escreveu, “mas ousado? Dificilmente”.

Para o site de críticas da República Dominicana Cinefilia, o jornalista cultural Yasser Medina escreveu em sua análise, que os protagonistas não passam de figuras artificiais, carentes de alma e coração. Segundo ele, o diretor Kogonada utiliza os personagens apenas como pretexto para exibir sua obsessão estética, recorrendo a enquadramentos exagerados, elipses, closes, analepse, planos simbólicos, simetrias visuais, atmosferas chuvosas e, principalmente, ao uso psicológico das cores azul e vermelho para ressaltar a nostalgia dos protagonistas.

Apesar de toda essa sofisticação visual, Medina critica o resultado final, afirmando que nenhum desses recursos consegue sustentar a narrativa ou imprimir verdade emocional ao filme. Com apenas 108 minutos de duração, o longa é descrito como arrastado e excessivamente contemplativo, falhando em criar uma conexão genuína com o espectador.

O filme já está disponível em todas as redes de cinema de Mato Grosso do Sul. Aproveite para conferir a programação completa, com horários, sessões e escolher a melhor rede de cinema para curtir sua seção preferida com conforto e qualidade.

Amanda Ferreira

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.