Semana da Canonização de Carlo Acutis mobiliza Campo Grande em momento histórico de fé

Campo Grande será palco de uma das maiores celebrações religiosas de sua história. Entre os dias 1º e 7 de setembro, a capital sul-mato-grossense viverá a Semana da Canonização de Carlo Acutis, jovem que conquistou fiéis em todo o mundo e cujo primeiro milagre reconhecido pelo Vaticano aconteceu justamente na cidade. A expectativa é de que cerca de três mil pessoas participem presencialmente das celebrações.

O evento promete reunir milhares de fiéis, sobretudo jovens e famílias, em uma intensa programação que une fé, cultura e espiritualidade. A abertura oficial ocorre no dia 1º de setembro, com a chegada da relíquia do beato, o pulôver azul usado por Carlo, conduzida pelo Corpo de Bombeiros até a Igreja Matriz, Paróquia São Sebastião, onde será celebrada a Missa de abertura.

Programação especial

1º de setembro – Abertura oficial com a chegada da relíquia do beato, o pulôver azul, conduzido pelo Corpo de Bombeiros até a Igreja Matriz;

2 de setembro – Missa das Pétalas, na Capela do Milagre, momento simbólico da programação;

3 de setembro – Encontro de Jovens com quiz sobre a vida de Carlo Acutis após a Santa Missa;

5 de setembro – Noite da Juventude, com música e atividades de espiritualidade;

6 de setembro – Noite Mariana, dedicada à Virgem Maria;

7 de setembro – Transmissão ao vivo da Canonização no Vaticano, seguida de Missa de Ação de Graças em Campo Grande e almoço de confraternização no Clube Estoril.

A organização ressalta que o evento fortalece ainda mais a ligação de Campo Grande com a história do futuro santo. Foi na capital que aconteceu o primeiro milagre reconhecido por intercessão de Carlo Acutis, marco fundamental para sua canonização.

“É um presente para todos nós viver esse momento em nossa cidade, que ficará para sempre marcado na memória da Igreja e na história da fé do nosso povo”, destacou a comissão organizadora.

O pároco da Paróquia São Sebastião, Padre Marcelo Tenório, reforça o impacto que Carlo Acutis tem exercido na juventude católica.

“Depois da divulgação do milagre de Carlo, houve aumento no número de fiéis, principalmente jovens, isso no Brasil inteiro. O Carlo chama as pessoas para ele. Basta lembrar que todo ano o Papa canoniza ou beatifica pessoas, mas ninguém lembra exatamente quem foi o último. Com Carlo foi diferente: sua beatificação parou o mundo, e agora a canonização também vai parar. Ele não é apenas um santo do lugar onde viveu, mas atrai o mundo inteiro. Para mim, a canonização é a conclusão de um grande trabalho de divulgação que começou aqui em Campo Grande, ainda em 2011. Essa devoção se espalhou rapidamente pelo Brasil, trazendo graças e milagres enviados ao Vaticano. Sem o milagre daqui, não haveria canonização.”

Sobre a relíquia recebida pela Igreja, o padre afirma que é uma honra e um privilégio para a paróquia, tendo em vista que já possuem um fragmento do coração de Carlo na Capela do Milagre, além de cabelos e pedaços de sua blusa, e agora, receberão o pulôver que ele tanto gostava e usava diariamente. “É emocionante ter algo tão próximo de alguém que amamos”, finalizou.

Celebração da fé

As cerimônias serão realizadas principalmente na Igreja Matriz São Sebastião e na Capela do Milagre, locais que já se tornaram referência de peregrinação. Para os fiéis, será uma oportunidade única de participar de um marco espiritual que conecta Campo Grande ao Vaticano e ao mundo católico.

Mais informações sobre a programação estão disponíveis no perfil oficial: @capeladomilagrecgms.

