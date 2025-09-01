Campo Grande recebe a Tour Nacional “PEARL JAM SYMPHONIC” em setembro; saiba onde comprar

Banda carioca BLACK CIRCLE, estará juntamente com o Maestro Dhouglas Umabel e Orquestra Grunge; Projeto é reconhecido e apoiado publicamente por EDDIE VEDDER, vocalista original do Pearl Jam

A Banda BLACK CIRCLE chamou atenção do mundo do Rock em 2020 ao ter, ninguém mais, ninguém menos, do que Eddie Vedder, lendário vocalista do Pearl Jam, exibindo nas redes sociais uma foto sua com a sua família vestindo camisetas e bonés do grupo. A surpresa foi ainda maior quando o público descobriu que o grupo é brasileiro! Os cariocas da Black Circle ganharam os cabeçalhos da mídia nacional e internacional após terem sido descobertos e reconhecidos pelo maior representante vivo do movimento grunge.

Durante a pandemia, a Black Circle realizou 25 lives. Durante várias dessas lives, Eddie Vedder e sua esposa Jill apareceram nos comentários e interagiram com os fãs presentes, posteriormente culminando em um convite para que a Black Circle fizesse o show de abertura em uma live beneficente do próprio Eddie Vedder, evento esse que contou com nomes como Adam Sandler, Adam Levine, Billie Eilish, Willie Nelson, Bradley Cooper, Jimmy Kimmel, David Letterman e outras estrelas.

Além do sucesso na internet, a Black Circle estrelou o programa Como Nossos Ídolos, exibido pela Globosat no Canal BIS. O vocalista do grupo, Lenny Prado, cantou ao vivo no Caldeirão do Mion, na Rede Globo e a participação viralizou em função da incrível semelhança de sua voz com a do cantor original do Pearl Jam.

O show “PEARL JAM SYMPHONIC” tem 2 horas de duração e conta com a regência do Maestro Dhouglas Umabel da Orquestra Grunge. O público vai poder escutar todos os sucessos do Pearl Jam completamente ao vivo, sem o uso de nenhum recurso de pista ou pré-gravação.

Vendas

13 de setembro – Sábado ás 21h

LOCAL: PALACIO POPULAR DA CULTURA

VALORES

SETOR B

Inteira: 220,00

Meia: 110,00

SETORES A, C e E

Inteira: 200,00

Meia: 100,00

SETORES D e F

Inteira: 180,00

Meia: 90,00

STAND COMPER JARDIM DOS ESTADOS – ao lado da O Boticário

Informações: (067) 99296-6565 – Whatsapp.

( De 2ªf à sábado – Das 13h às 19hs )

PELA INTERNET:

www.pedrosilvapromoções.com.br

CLASSIFICAÇÃO: 10 Anos

Realização: PEDRO SILVA PROMOÇÕES & JAMELÃO

