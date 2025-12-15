Sem ônibus nas ruas, liminar do TRT determina que 70% da frota volte a rodar na Capital

Funcionários do Consórcio Guaicurus não receberam salário e entraram em greve total, deixando a Capital sem ônibus

O desembargador do TRT da 24ª Região (Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul), Cesar Palumbo, concedeu na noite desse domingo (14), uma liminar determinando que ao menos 70% da frota dos transportes coletivos atuem durante movimento de paralisação em Campo Grande, diante do anúncio da greve de motoristas e cobradores por atraso salarial. O desembargador alegou a essencialidade do serviço.

Na decisão, ele cobra que o Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Coletivo Urbano de Campo Grande cumpra a ordem e não incentive ou promova “paralisação superior a 30% da força de trabalho”. O magistrado ainda determina a aplicação de multa de R$ 20 mil por dia em caso de descumprimento da medida, “sem prejuízo da adoção de outras medidas coercitivas cabíveis”.

O desembargador também agendou uma audiência de conciliação para terça-feira, às 15h45 e, bem como determinou que um oficial de justiça de plantão tentasse localizar os dirigentes “para imediato cumprimento da presente decisão e comparecimento à audiência designada”.

A ação foi apresentada pelo Consórcio Guaicurus, apontando a iminente paralisação, após a greve ter sido aprovada em assembleia conduzida pelo sindicato na última quinta-feira (11).

Não vão voltar

Apesar da liminar, os ônibus permaneceram nas garagens e terminais estavam vazios. De acordo com o presidente do sindicato, Demétrio Freitas, “ainda não houve notificação oficial sobre a liminar”. Segundo ele, a informação chegou apenas pela imprensa.

“Mesmo que a gente seja notificado ainda hoje, é impossível colocar 70% dos ônibus para rodar, não tem como mobilizar mais trabalhadores”, disse. Demétrio ainda reforçou que não há previsão de circulação nesta segunda-feira. “Hoje não tem ônibus, não tem chance nenhuma de rodar”, completou.

Sobre a audiência marcada para amanhã, ele afirmou que o sindicato participará caso seja oficialmente notificado e está aguardando.