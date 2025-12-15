Calor marca início da semana em Mato Grosso do Sul; possibilidade de chuva não é descartada

Nesta segunda-feira (15), o tempo segue instável em Mato Grosso do Sul, com previsão de chuva em todas as regiões do Estado, conforme dados do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima). Já em Campo Grande, o início de semana a será marcada por sol entre nuvens e possibilidade de pancadas de chuva, com temperaturas entre 23°C e 30°C.

Para o leste de MS, Paranaíba e Três Lagoas devem ter chuva e calor intenso, especialmente em Três Lagoas, onde os termômetros podem chegar aos 42°C. Já na região sudoeste, Porto Murtinho terá chuva e temperaturas entre 23°C e 33°C.

No Pantanal, Corumbá e Aquidauana devem registrar pancadas de chuva ao longo do dia, com temperaturas variando entre 25°C e 37°C. Na região Norte, Coxim e Camapuã também têm previsão de chuva, com máximas próximas dos 33°C e 30°C, respectivamente.

No sul e cone-Sul, cidades como Dourados, Ponta Porã e Iguatemi também entram na rota das instabilidades, com chuva frequente e temperaturas mais amenas, variando entre 22°C e 33°C. Em Anaurilândia, a previsão indica tempo chuvoso durante o dia, com máxima de 32°C. A combinação de calor e umidade mantém o alerta para pancadas de chuva acompanhadas de raios e rajadas de vento em várias regiões do Estado.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram