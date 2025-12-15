Funsat inicia a semana com mais de 1,2 mil vagas de emprego em Campo Grande

A Agência de Empregos da Funsat (Fundação Social do Trabalho) divulga, nesta segunda-feira (15), um total de 1.254 oportunidades de emprego. As vagas são ofertadas por 163 empresas de Campo Grande, que buscam profissionais para 140 diferentes funções, sendo a maioria com foco em triagens para treinamento remunerado.

Nas seleções de perfil aberto — aquelas que não exigem experiência prévia do candidato — destacam-se sete profissões com vagas disponíveis. A lista inclui: ajudante de cozinha (2 vagas), atendente de padaria (3), estoquista (5), leiturista (3), operador de caixa (161), operador de telemarketing ativo (40), além de 109 oportunidades para repositor de mercadorias.

No quadro geral, que prioriza candidatos com experiência na função, há 358 vagas captadas pelas empresas. A maioria dessas oportunidades é para cargos únicos, como alinhador veicular, almoxarife, assistente administrativo, assistente de contadoria fiscal, assistente social, confeiteiro, cozinheiro geral, eletricista de instalações industriais, gerente de frota e uma vaga para motorista de carro de passeio.

Com foco na inclusão de profissionais com deficiência (PCD), há vagas para auxiliar de limpeza (quantidade não informada), além de uma oportunidade para auxiliar administrativo.

O levantamento do dia ainda traz 46 vagas para trabalho temporário, distribuídas em oito funções: ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de churrasqueiro, auxiliar de estoque, auxiliar de limpeza, classificador de grãos, passador de roupas em geral e soldador.

Acompanhe diariamente, pelas redes sociais da Funsat, as atualizações do Painel Municipal da Empregabilidade, nos perfis oficiais no Instagram (@funsat.cg) e Facebook (Funsatcampograndems). Para mais informações sobre intermediação de vagas, entre em contato pelo telefone (67) 4042-0585, ramal 5837. A Fundação está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória.

Confira a relação completa das vagas disponíveis para preenchimento:

