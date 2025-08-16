Descarte irregular de entulho resulta em prisão de dois motoristas em Campo Grande

Na manhã deste sábado (16), dois homens, de 39 e 43 anos, foram presos em flagrante por descarte irregular de entulho de construção civil às margens do Anel Rodoviário Doutor Ricardo Trad, em Campo Grande. A ação foi flagrada por equipes da ALI (Agência Local de Inteligência), que já monitoravam a região após denúncias.

Segundo o registro policial, três caminhões participaram da ação. Um deles conseguiu deixar o local após despejar o material e ignorou a ordem de parada da PMA (Polícia Militar Ambiental), mas já foi identificado. Os outros dois veículos permaneceram e tiveram os condutores detidos.

Os motoristas admitiram não portar o MTR (Manifesto de Transporte de Resíduos), documento obrigatório para o deslocamento da carga. Eles alegaram que o entulho vinha de obras no Jardim Veraneio e na Rua Piratininga, ambas ligadas à mesma construtora, que não teria fornecido o documento.

Ainda conforme a polícia, os suspeitos prestavam serviço para uma transportadora, cujo responsável foi comunicado, mas não apareceu no local. O descarte sem licença caracteriza crime de poluição, previsto na Lei de Crimes Ambientais.

Os caminhões, ainda carregados, foram apreendidos e levados ao pátio do 1º Batalhão da PMA. Já os motoristas foram encaminhados à Depac Cepol, onde a prisão em flagrante foi confirmada.