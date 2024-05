Campo Grande sedia dois dias de IV Fórum MS de Arborização para Cidades Sustentáveis

Nos dias 28 e 29, será realizado em Campo Grande o IV Fórum MS de Arborização para Cidades Sustentáveis. O evento terá início às 8h, no Auditório do Museu das Culturas Dom Bosco, localizado no Parque das Nações Indígenas.

O IV Fórum MS para Cidades Sustentáveis é uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana dedicada a promover discussões e açõ es práticas voltadas para o desenvolvimento sustentável das cidades do estado de Mato Grosso do Sul, com foco para o verde urbano.

Neste ano, o evento visa discutir os desafios e oportunidades relacionados à interseção entre árvores urbanas, infraestrutura de redes elétricas e as crescentes demandas de adaptação às mudanças climáticas, oferecendo uma oportunidade ímpar de compartilhamento de conhecimento, troca de experiências e busca de soluções inovadoras que promovam a resiliência e sustentabilidade nas cidades sul-mato-grossenses.

Especialistas de renome nacional e internacional estarão presentes para enriquecer a abordagem do tema.

