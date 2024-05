PRF prende foragido envolvido nos atos de 8 de Janeiro em Naviraí

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na manhã da última quarta-feira (22) um homem foragido, acusado de participação nos eventos de 8 de janeiro de 2023, quando o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF) foram invadidos e depredados. A prisão ocorreu no município de Naviraí, no Mato Grosso do Sul.

Os policiais rodoviários realizavam uma ronda na BR-163 quando avistaram um veículo realizando uma ultrapassagem em faixa contínua. Decidiram abordar o veículo, que era conduzido por um homem, acompanhado de sua mãe. Durante a abordagem, o próprio condutor revelou ter pendências com a Justiça e confirmou seu envolvimento nos atos de 8 de janeiro de 2023.

A passageira, mãe do condutor, informou que estavam em fuga para a Argentina devido à possível condenação definitiva do filho. Segundo a PRF, o homem estava sob determinação cautelar com o uso de tornozeleira eletrônica, mas havia rompido o equipamento no dia anterior para tentar deixar o país.

Os policiais verificaram a existência de um mandado de prisão emitido pelo STF contra o condutor. Ele foi imediatamente preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal em Naviraí.

O homem, cuja identidade não foi revelada, agora enfrentará os procedimentos legais decorrentes de sua fuga e das acusações relacionadas aos eventos de 8 de janeiro. A mãe do suspeito foi liberada após a confirmação de que não possuía pendências com a Justiça. As autoridades continuam monitorando e buscando outros possíveis envolvidos na tentativa de fuga.

Com informações da Agência Brasil.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: