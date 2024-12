Confira a coluna “Segredos de Estado” por Laureano Secundo

Fim de ano, fim dos tempos

Este final de ano pode registrar o fim de siglas que marcaram a política de Mato Grosso do Sul e o fortalecimento de outros que estão em ascensão nas mais recentes disputas eleitorais. Entre as correm o risco de desaparecer estão PSDB e MDB que vivem situações inversas, pois enquanto os tucanos saíram fortalecidos na disputa em MS, elegendo o maior número de prefeitos, no cenário nacional passa por um forte processo de enfraquecimento. Já o MDB, que reagiu nacionalmente aqui no Estado, continua em seu estado de inanição que teve início há pelo menos uma década.

Por outro lado, PP e PL impulsionados pela ascensão do bolsonarismo crescem e podem até mesmo absorver o espólio do PSDB caso Eduardo Riedel e Reinaldo Azambuja confirmem a ida para a sigla, que tem hoje como principal líder o ex-presidente Jair Bolsonaro. Outras siglas que servem como satélites, como são os casos de Republicanos, PSD e União Brasil, podem até “lucrar politicamente” ao receberem lideranças que se sentirem desconfortáveis com as reacomodações dos peixes grandes.

Desistência

Como não conseguiu a quantidade de votos necessárias para superar a chapa encabeçada por Papy (PSDB) e Carlão (PSB), os vereadores do PP parecem já ter desistido de entrar na briga pelo comando da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Campo Grande. Nem mesmo a senadora Tereza Cristina entrou na articulação junto aos demais membros do Legislativo Municipal.

Renovação

O deputado federal Vander Loubet (PT) já dá como certa que não terá vaga (pelo menos oficialmente) na chapa a ser encabeçada pelo governador Eduardo Riedel caso ele realmente assine ficha de filiação no PL. Ele disse que isso não lhe causa preocupação para concorrer ao Senado, vai lutar pelo segundo voto e isso pode vir de qualquer candidato.

O nome de Dourados

O que se pode chamar de ala jovem do PT já articula para que o partido tenha uma candidatura ao Governo do Estado em 2026 e como já se prevê um distanciamento entre o partido e o Governo Riedel já se fala que o ex-candidato a senador e a prefeito de Dourados Tiago Botelho será apresentado ao partido.

Foi pescar

Enquanto o governador Eduardo Riedel participava de reuniões em Brasília para definir o futuro político do grupo ligado ao PSDB. O presidente regional dos tucanos, Reinaldo Azambuja, foi pescar. O que não faltam são conjecturas sobre o futuro deste grupo.

Candidata

Soraya Thronicke, que já foi candidata a presidente do Senado agora confirma que será candidata a reeleição, mesmo que nos bastidores cogitou-se a sua candidatura à Câmara Federal. Assessores do Podemos, no entanto, apostam que se surgir uma possibilidade de candidatura de Centro, ela pode se apresentar como opção.

Resistência

Diante da grande desistência de boa parte do PSDB em assinar ficha de filiação ao PL, Eduardo Riedel e Reinaldo Azambuja estão tentando deixar o PSDB, MDB e até mesmo outros partidos como o Podemos, como anexos e lá podem ficar parte dos tucanos.

Meninos eu vi

Corria uma disputa interna no PMDB para a escolha do nome que seria o candidato do partido na primeira eleição direta para o Governo do Estado em 1982, sendo que a disputa era entre os grupos ligados aos irmãos Wilson e Plínio Barbosa Martins. Ao conceder entrevista, assim que Plínio desistiu de entrar na disputa, Wilson comentou como aconteceu o consenso.

– Irmãos não brigam.

Frase

“Só serei candidata se for à reeleição”

Senadora Soraya Thronicke (Podemos).

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais