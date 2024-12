Mulher denuncia furto de jóias em Dourados

Uma mulher, que não teve a identidade revelada, foi até a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) ontem, (13), para denunciar um furto de jóias na residência de luxo onde mora em Dourados.

De acordo com o boletim de ocorrência, três anéis de ouro foram furtados do porta-jóias que ficava no quarto dela.

A mulher também suspeita que o furto tenha sido praticado por uma funcionária recém contratada, visto que ela teria começado a trabalhar na sexta-feira e na segunda- feira, a mulher percebeu que os anéis de ouro que pertenciam a mãe dela, tinham sumido.

O caso segue sendo investigado.

