Minha Casa, Minha Vida inicia obras de 1.251 moradias em oito cidades

Campo Grande possui contruções no Condomínio Residencial Nova Bahia, com 160 moradias.

Entre os dias 2 e 6 de maio, foram iniciadas nove novas obras da modalidade Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) do Minha Casa, Minha Vida. Ao todo, são 1.251 moradias sendo construídas. Cerca de 5 mil pessoas devem ser beneficiadas. Confira abaixo a relação do início de obras:

Norte

O município de Belterra, no Pará, teve duas obras iniciadas. Os residenciais Projeto Bela Terra III e IV terão 50 unidades habitacionais em cada. As casas beneficiarão cerca de 400 pessoas, no total.

Nordeste

Os municípios baianos de Ilhéus e Ruy Barbosa tiveram obras iniciadas, assim como o de Caucaia, no Ceará. Em Ilhéus foram dois empreendimentos, o Residencial Mirante do Almada I, com 240 moradias, e o Residencial Mirante do Almada II, com 224. Em Ruy Barbosa, o Residencial Centenário III teve o início de obras das suas 100 moradias. Já em Caucaia, iniciaram as obras do Residencial Campo dos Cariocas I, com 216 unidades habitacionais.

Centro-Oeste

Mato Grosso e Mato Grosso do Sul tiveram uma obra iniciada em cada estado na última semana. A capital sul mato-grossense de Campo Grande teve o início das obras do Condomínio Residencial Nova Bahia, com 160 moradias. No estado vizinho, em Rondonópolis (MT), o Residencial Setor Rodoviária iniciou sua construção de 176 unidades habitacionais.

Sul

O município paranaense de Apucarana também teve obras iniciadas. O Residencial Luis Toschi beneficiará cerca de 140 pessoas quando finalizado. Serão 35 casas construídas no local.

“É essencial esse acompanhamento diário e semanal de todos os residenciais e moradias sendo construídos por meio do programa Minha Casa, Minha Vida. Estamos falando do lar de famílias que poderão crescer e descansar em segurança e conforto no dia de amanhã, graças à essas obras que ocorrem e acompanhamos hoje”, afirma o secretário Nacional de Habitação, Augusto Rabelo.

Com informações da Agência Gov.