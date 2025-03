SED convoca aprovados para contratação de Assistente de Atividades Educacionais

Candidatos devem realizar pré-cadastro online e apresentar documentos presencialmente dentro do prazo estabelecido

A Secretaria de Estado de Educação (SED) e a Secretaria de Estado de Administração (SAD) convocaram os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado para Assistente de Atividades Educacionais. A lista dos convocados e os locais de apresentação constam no Edital nº 19/2025 – SAD/SED/AEDU, publicado no Diário Oficial Eletrônico desta sexta-feira (28).

Os selecionados devem cumprir dois procedimentos obrigatórios. O primeiro é o preenchimento do pré-cadastro e envio online de documentos, que deve ser realizado no Portal do Servidor a partir das 10h do dia 3 de março. Após essa etapa, os candidatos devem comparecer presencialmente ao local indicado no edital para apresentação dos documentos originais e comprovação dos requisitos exigidos.

A convocação segue os critérios de alternância e proporcionalidade estabelecidos por lei, incluindo vagas reservadas para cotistas negros, indígenas e pessoas com deficiência. O não comparecimento ou a falta de documentação acarretará na eliminação do candidato do processo seletivo.

A contratação será por até um ano, podendo ser prorrogada ou encerrada a qualquer momento, conforme a legislação vigente. Para mais informações, os candidatos podem acessar o edital completo ou entrar em contato pelo telefone (67) 3318-2393.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram