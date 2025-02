Dois homens são presos por violência contra a mulher em Ponta Porã

Nesta quinta-feira (27), dois homens foram presos em flagrante durante a operação “Sentinela da Fronteira” Ponta Porã. A operação teve íncio no dia 17 de fevereiro e visa intensificar a segurança e o combate a crimes de violência doméstica para proteger as vítimas e punir os agressores.

O primeiro flagrante ocorreu após uma denúncia anônima recebida pela DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) dizendo que uma mulher estava sendo fisicamente agredida por seu companheiro. A vítima encontrava-se sob a ameaça do agressor, que estava em posse de uma faca e impedia qualquer pessoa de entrar na residência.

A polícia foi fazer as diligências e localizou o autor próximo à residência, às margens da rodovia. O indivíduo foi preso em flagrante pelos crimes de lesão corporal dolosa, ameaça, injúria, dano e violência psicológica contra a mulher.

O segundo caso envolveu a Polícia Militar, que apresentou um homem à DAM após ele ter ameaçado atear fogo na casa de sua irmã. Além dessa ameaça, o autor também havia injuriado verbalmente a vítima. O agressor foi autuado em flagrante pelos crimes de ameaça e injúria, sendo preso imediatamente.

Com informações da Polícia Civil.

