Serviços de Convivência de Três Lagoas estarão com matrículas e rematrículas abertas em janeiro de 2024

Os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) em Três Lagoas estarão a partir de janeiro de2024 com matrículas e rematrículas abertas. Esses serviços são geridos pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS).

As rematrículas podem ser feitas a partir de 3 de janeiro de 2024 e novos alunos devem fazer a matrícula a partir de 5 de fevereiro. Entre os serviços estão: A banda Cristo Redentor, Bombeiros do Amanhã, Patrulha Florestinha, Patrulha Florestinha, TiaNega,entre outros. Para saber mais serviços e a faixa etária de cada um acesse o link.

Os interessados e as famílias dos menores devem em fazer a matrícula devem procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de referência de seu bairro para atendimento e avaliação técnica. Durante esse processo, será entregue o encaminhamento ao SCFV de seu território e interesse.

Parta saber o contato e local de cada CRAS mais próximo, acesse o site.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram