Feira Central de Três Lagoas anuncia horários especiais para o final de ano

Nos últimos dias de 2023, a Feira Central de Três Lagoas terá uma programação especial. Entre o Natal e Réveillon haverá horários especiais de funcionamento.

No sábado, 23 de dezembro, a Feira abrirá pela manhã, das 06h às 14h, sendo a última feira que antecede o Natal. No dia 25 de dezembro, dia de Natal, não haverá Feira.

Dia 27 de dezembro, a Feira volta a funcionar de noite com praça de hortifrúti, praça de alimentação e show musical. Já na sexta-feira, 29 de dezembro, a feira acontecerá somente na praça de alimentação, com mais um show musical.

Para encerrar 2023, A última feira do ano será sábado, 30 de dezembro, das 06h às 14h (horário regular). No dia 1º de janeiro de 2024, segunda-feira, não haverá feira. O funcionamento retorna ao normal depois dessa data.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.