Tem gatos em casa? Confira algumas opções de decoração de natal para quem tem felinos

Ter gatos em casa nessa época do ano pode ser um pouco desafiador. Ter uma árvore grande e bonita na sala é o sonho de muita gente, mas os bichanos veem as árvores como um grande brinquedo gigante e a versão tradicional, e plástica, do pinheiro pode acabar se tornando um grande desastre.

Se você tem gatos em casa e ainda assim não quer abrir mão da decoração natalina, confira abaixo algumas opções de decoração que para deixar sua casa no clima de natal sem colocar seus bichinhos em risco.

Árvore de fotos

Uma versão 2D e flat da árvore de natal. Além de moderna, é personalizada e traz as suas melhores lembranças.

Essa versão da árvore de natal foi feita com polaroids. Na parte inferior você pode colocar uma frase ou a data e o local onde foi tirada a fotografia. E não é preciso ter uma câmera instantânea para produzir as fotos, por meio da internet é possível encontrar templates e transformar as suas fotos em polaroids.

Abaixo, outro modelo de árvore de natal com fotos.

Árvore feita com plantas que os gatos não gostam

Uma outra opção que mescla a ideia anterior com uma árvore de natal, é escolher uma espécie que os gatos não gostem. A influenciadora digital Nati Matias compartilhou em seu Instagram a ideia que ela teve de comprar uma tuia limão e decorá-la com polaroids da família. Os gatos de Nati não gostam da tuia por conta do cheiro que ela exala que afasta os felinos.

Árvore usando festão

Outra versão alternativa e econômica, é usar aquela decoração festão para fazer uma árvore de natal na parede. Essa também é uma ótima opção para quem mora em ambientes pequenos em que uma árvore tradicional ocuparia muito espaço.

Árvore de natal com livros

Se você for um amante de livros, pode unir o útil ao agradável e tirar seus livros da estante. A árvore com livros pode ser feita tanto numa mesinha quando no chão da sala, só depende de quantos livros e quanto espaço disponível você tem.

Árvore arranhador

Uma opção que pode deixar o seu gatinho feliz e ainda decorar a casa, é comprar ou transformar um arranhador para gatos em árvore de natal. Veja alguns exemplos abaixo:

Só nos resta proteger

Se nenhuma das ideias anteriores agradou ou não são viáveis para você, só resta proteger a árvore de natal. Talvez não fique bonito, mas com certeza é engraçado e rende um meme na internet. Confira abaixo algumas alternativas um pouco não convencionais de donos de gatos que tentaram proteger suas árvores colocando-as no teto ou engaiolando.

