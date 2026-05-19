SAS acolhe 73 pessoas durante madrugada fria

Durante madrugada gelada nesta terça-feira (19), 73 pessoas foram abrigadas no parque Ayrton Senna pela campanha Inverno Acolhedor, realizado pela SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania). De acordo com dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), Campo Grande registrou sensação térmica de 8,4º C esta noite.

A campanha é destinada para a população em situação de rua, que não terá onde se abrigar durante a noite. Aqueles que aceitam ir ao local de repouso são acolhidos e recebem, além de alimentação, roupas de inverno, como casacos, calças e meias.

Foram acolhidos durante toda a noite 68 homens e cinco mulheres, que tiveram pouso em ambientes separados. Além dessas pessoas, quatro animais também receberam abrigo no parque. Foram distribuídos, ao todo, 80 cobertores e cem marmitas durante a ação.

Segundo a superintendente de defesa dos direitos humanos, Priscilla Justi, o abrigo será reaberto sempre que os institutos meteorológicos apontarem previsão de 12ºC ou menos. “As equipes continuarão acompanhando a previsão do tempo e sempre que houver a necessidade, a estrutura será montada novamente para atender à quem precisa”, explica.

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