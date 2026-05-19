Homem é preso após dirigir embriagado e colidir contra motocicleta, em Chapadão do Sul

Um homem, de 25 anos, que não teve suas informações divulgadas, foi preso após causar acidente contra uma motocicleta e colidir contra um homem de 24 anos, e se filho de 9 anos, no último sábado (16). O caso aconteceu no bairro Esplanada II, em Chapadão do Sul, a 330 quilômetros de Campo Grande. Na ocasião, o autor estava sob efeito de álcool.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros a criança sofreu fratura de tíbia e fíbula na perna esquerda. Já o motociclista sofreu fratura exposta na tíbia e fíbula da perna esquerda, mas estava orientado quando recebeu os primeiros socorros.

Os dois estavam seguindo em direção em opostas. O motorista do veículo não apresentou lesões, mas manifestou sinais de embriaguez. Ambos os condutores não possuíam CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

A Policia Militar foi acionada para atender a ocorrência.