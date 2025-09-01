Homem é encontrado morto em área isolada de Pedro Juan Caballero

A Polícia Nacional do Paraguai investiga a morte de um homem localizado na manhã desta segunda-feira (1°) em uma região de mata no bairro Mangal, em Pedro Juan Caballero, cidade vizinha a Ponta Porã. O local foi isolado para os trabalhos periciais.

A vítima foi identificada como Lúcio Ramon Ortiz, de 38 anos. Ele vestia camisa branca e calça jeans azul e apresentava ferimentos no rosto, além de sangramento no peito, segundo informações da polícia.

Equipes de perícia e um médico legista compareceram à cena, e o corpo foi encaminhado para necropsia. A causa da morte ainda não foi confirmada.

As autoridades paraguaias seguem apurando as circunstâncias do caso, tratado como suspeito de homicídio.

