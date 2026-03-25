Santander promove Super Leilão com mais de 1.300 imóveis no país, com descontos de até 75% e financiamento de 35 anos

O Banco Santander Brasil realiza um Super Leilão imobiliário online que reúne mais de 1.300 imóveis distribuídos por diferentes regiões do país, oferecendo oportunidades para quem busca adquirir a casa própria ou investir no mercado imobiliário. Os imóveis estão distribuídos entre duas plataformas de leilão: 684 lotes disponíveis no site da Mega Leilões e 690 ofertados pela Pestana Leilões, totalizando mais de 1,3 mil propriedades. A expectativa é que novos lotes ainda possam ser incorporados à carteira da Mega e Pestana até a data do evento, ampliando o número de oportunidades disponíveis.

O portfólio inclui casas, apartamentos e terrenos localizados em diversos estados brasileiros, com lances mínimos a partir de R$32.400,00. Um dos principais atrativos dos leilões são os descontos expressivos, que podem chegar a até 75% em relação ao valor de avaliação, dependendo do lote e das condições estabelecidas no edital.

Além dos preços reduzidos, muitos dos imóveis oferecem condições facilitadas de pagamento, incluindo a possibilidade de financiamento imobiliário pelo próprio Santander, que pode chegar a até 420 meses (35 anos) para imóveis residenciais e até 360 meses para imóveis comerciais, conforme as regras específicas de cada lote.

No estado de MS, o leilão reúne 20 oportunidades, com imóveis distribuídos entre casas, apartamentos e terrenos, incluindo opções em regiões estratégicas e capitais, com forte potencial de valorização. Entre os destaques está uma casa em Campo Grande localizado na capital, com 44% abaixo da avaliação, o que amplia o potencial de compra com desconto relevante e uma casa em Dourados, com 40% abaixo da avaliação.

A participação no leilão é feita de forma 100% online. Para dar lances, os interessados devem realizar cadastro prévio nos sites das leiloeiras responsáveis, consultar o edital e verificar as condições específicas de cada imóvel, como valor mínimo de lance, forma de pagamento e eventuais encargos. O catálogo completo, com fotos, descrição dos imóveis e valores iniciais, estarão disponíveis nas plataformas das leiloeiras responsáveis pelo leilão.

SERVIÇO

Data: 31/03

Horário: a partir das 10h

Site Mega Leilões:

https://www.megaleiloes.com.br/ML33426?utm_source=megaleiloes&utm_medium=link&utm_campaign=super-leilao-santander-descontos-de-ate-75–financiamento–beneficios-nas-capitais-do-brasil-ml33426&utm_term=ML33426&utm_content=link

Site Pestana:

https://www.pestanaleiloes.com.br/agenda-de-leiloes/5746?lotePage=1&loteQty=12