Bernal tem prisão preventiva declarada após audiência de custódia nesta quarta-feira

O ex-prefeito Alcides Bernal teve a prisão preventiva decretada no fim da manhã desta quarta-feira (25), após audiência de custódia pela morte do servidor, Roberto Carlos Mazzini, de 61 anos, em meio a uma briga judicial pela casa em que Bernal morava, localizada na Rua Antônio Maria Coelho, em Campo Grande.

Bernal é investigado por homicídio qualificado por emboscada, após atirar contra o fiscal tributário da Sefaz (Secretaria de Fazenda de Mato Grosso do Sul). A casa foi arrematada em leilão, o que gerou brigas entre o ex-prefeito e o servidor, conforme já noticiado pelo jornal O Estado.

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