Operação para remover carreta interdita ponte da BR-163 em Rio Brilhante; trecho já foi liberado

A BR-163 foi totalmente interditada, desde as primeiras horas desta quinta-feira (14), no km 344, em Rio Brilhante, para a retirada de uma carreta que caiu no rio Vacaria na segunda-feira (11). O corpo do motorista, identificado como Robson Ferreira de Souza, de 49 anos, foi localizado na terça-feira (12), preso dentro do caminhão.

Segundo informações divulgadas pela concessionária Motiva Pantanal e pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), a interdição ocorre nos dois sentidos da rodovia para a realização da operação de içamento do veículo, considerada de alta complexidade.

Um guindaste especializado foi mobilizado para auxiliar na retirada da carreta. Ainda conforme a concessionária, os trabalhos precisaram ser suspensos na terça-feira (13), após o cabo de aço do guindaste utilizado na operação apresentar rompimento parcial, o que gerou risco à segurança das equipes envolvidas.

A operação foi retomada hoje com apoio das equipes da Motiva Pantanal e da PRF. De acordo com a polícia, a previsão inicial era de que a pista fosse liberada entre uma e duas horas após o início da interdição, registrado às 9h40.

Não há desvio disponível no trecho interditado. Até o momento, o congestionamento registrado no local é de aproximadamente 500 metros em cada sentido.

Equipes permanecem no trecho orientando os motoristas e monitorando o fluxo de veículos.

A pista foi liberada às 11h, mas é preciso atenção dos motoristas ao passarem pelo local.

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