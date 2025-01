Sanesul intensifica investimentos para a universalização do saneamento em MS

A Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul), concessionária dos serviços de água tratada e esgotamento sanitário, colocará em prática um ambicioso plano de investimentos entre 2025 e 2029, consolidando sua posição como referência nacional no setor de saneamento básico.

Com investimentos estimados em mais de R$ 900 milhões para os próximos 5 anos, a estatal pretende atender às metas do novo marco legal do saneamento, que estabelece a universalização dos serviços até 2033.

Além de garantir a continuidade no fornecimento de água potável, reforçando a segurança hídrica, especialmente durante períodos de estiagem nas localidades abastecidas por mananciais, o planejamento estratégico da empresa visa impulsionar a expansão do sistema de esgotamento sanitário.

Essa iniciativa, ao atingir todos os 68 municípios atendidos, promete melhorar os índices de saneamento básico e também contribuir significativamente para a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável das regiões contempladas.

Do montante a ser investido, R$ 472,4 milhões serão provenientes de receitas próprias, enquanto R$ 453,8 milhões serão captados por meio de financiamentos, cujos dados foram apresentados pela diretoria da empresa durante evento de encerramento de 2024, em Campo Grande.

Antecipar a meta de universalização é uma determinação do governador Eduardo Riedel, cuja gestão tem priorizado iniciativas municipalistas e destacado a importância de Mato Grosso do Sul como estado modelo em saneamento e em vários setores da administração pública.

“É nossa prioridade antecipar em dois anos a meta de universalização. Não se trata apenas de infraestrutura, mas de qualidade de vida e saúde para nossa população”, enfatiza o diretor-presidente da Sanesul, Renato Marcílio.

O plano de investimento da Sanesul prevê a conclusão de obras em diversas frentes, incluindo a ampliação da rede de esgoto, perfuração de novos poços para reforçar o abastecimento em regiões com maior demanda hídrica e a modernização de estações de tratamento de água e esgoto, promovendo maior eficiência e sustentabilidade.

Com os novos investimentos, a Sanesul avança em direção à universalização do esgotamento sanitário em seus 68 municípios de atuação, cuja cobertura atual é de 64,91%.

Atualmente, as obras em andamento abrangem cidades como Caarapó, Anaurilândia, Antônio João, Bataguassu, Fátima do Sul, Inocência, Itaporã, Juti, Vicentina, Amambai, Anastácio, Jardim, Aral Moreira, Dourados, Ponta Porã, Terenos, Coxim, Itaquiraí, Taquarussu, Sidrolândia, Maracaju, Atayporã, Ivinhema, Rio Brilhante, Jateí e Novo Horizonte.

Esses projetos representam um avanço significativo para garantir o acesso à infraestrutura de saneamento, especialmente em regiões historicamente carentes de investimentos.

Obras a iniciar

Ainda estão previstas obras em cidades que aguardam melhorias no saneamento, como Nioaque, Camapuã, Bodoquena, Figueirão, Ladário, Nova Esperança, Chapadão do Sul, Pedro Gomes, Eldorado, Ribas do Rio Pardo, Sete Quedas, Sonora, Selvíria, Douradina e Rio Verde de Mato Grosso.

Para Renato Marcílio, essas intervenções são fundamentais para expandir a cobertura e cumprir as metas de universalização no prazo estabelecido.

“Cada nova obra concluída representa um salto na qualidade de vida das famílias Sul-mato-grossenses. Saneamento é sinônimo de dignidade e progresso”, reforça o dirigente.

Parceria Público-Privada

Os serviços de esgotamento sanitário são mantidos por meio da PPP (Parceria Público-Privada) com a Ambiental MS Pantanal, que tem sido fundamental para a ampliação do sistema. Desde sua implementação, a empresa, integrante do grupo Aegea, tem executado obras estruturais, otimizando recursos e garantindo a qualidade dos serviços prestados.

Essa integração com a iniciativa privada também permite que a Sanesul continue investindo em soluções inovadoras e sustentáveis, reafirmando seu compromisso com a liderança na revolução do saneamento nos municípios sob sua concessão.

O relatório da Sanesul, apresentado ano passado, destaca que além de todas as vantagens, a PPP permitirá ao Mato Grosso do Sul a universalização do esgoto em pelo menos quatro anos antes do definido pelo novo marco regulatório

Foram mais de R$ 200 milhões investidos em 2024

Em 2024, a Sanesul investiu R$ 200 milhões em melhorias e ampliações de serviços nos 68 municípios onde detém a concessão dos serviços públicos. Desse montante, R$ 125 milhões foram aplicados no sistema de esgotamento sanitário, um setor importante para a promoção da saúde pública e a preservação dos recursos hídricos.

Outros R$ 53 milhões foram destinados ao abastecimento de água tratada, enquanto R$ 23 milhões fortaleceram a infraestrutura das operações.

A empresa destaca que a capacidade de investimento da Sanesul é resultado de uma gestão de excelência, que combina recursos próprios – R$ 143,1 milhões em 2024 – com financiamentos estratégicos, totalizando R$ 57,3 milhões.

Esses financiamentos envolvem importantes parceiros, como BNDES, FCO, Caixa, Focem e, futuramente, emissões de debêntures de infraestrutura.

Desde 2020, a empresa já investiu um total de R$ 694 milhões em obras de saneamento, consolidando sua posição como um dos principais motores do desenvolvimento sustentável em Mato Grosso do Sul.

