Polícia Federal prende homem suspeito de armazenar vídeos de abuso infantil em Três Lagoas

A Polícia Federal prendeu, na manhã desta terça-feira (28), um homem investigado por armazenar e compartilhar vídeos contendo cenas de abuso sexual de crianças e adolescentes em Três Lagoas, a 327 km de Campo Grande. A ação faz parte da Operação Niño Seguro, que busca combater a exploração sexual infantil.

Segundo a PF, as investigações tiveram início após a identificação de um usuário que compartilhava esse tipo de material ilícito na internet. Com autorização da Justiça Federal, os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão no endereço do suspeito.

No local, foram encontrados equipamentos de informática, celulares e mídias de armazenamento usados para guardar e distribuir os conteúdos ilegais. Todo o material foi apreendido e será submetido a perícia para comprovar os crimes, além de identificar possíveis vítimas, abusadores e produtores desse tipo de arquivo.

A Operação Niño Seguro conta com o apoio da organização internacional Child Rescue Coalition (CRC), especializada no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. O suspeito foi levado para a delegacia e poderá responder por crimes relacionados à posse e disseminação de conteúdo de exploração infantil.

