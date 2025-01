Lula e Vladimir Putin conversam sobre acordo de paz na guerra contra Ucrânia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou na manhã de segunda-feira (27) com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Durante a ligação, ambos trataram de temas relacionados à agenda global e às relações bilaterais entre Brasil e Rússia.

Um dos principais assuntos discutidos foi o Grupo de Amigos da Paz, iniciativa diplomática lançada pelo Brasil e pela China na Organização das Nações Unidas (ONU) em setembro de 2024. O grupo tem como objetivo promover a paz, a estabilidade e a resolução pacífica de conflitos internacionais. Na ocasião, Lula reafirmou o compromisso do Brasil com a promoção da paz e expressou preocupação com o cenário internacional, especialmente em relação ao conflito entre Rússia e Ucrânia, que teve início em fevereiro de 2022.

“Hoje conversei com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, para tratar de temas da agenda global e entre nossos países. Na ligação, reafirmei o compromisso do Brasil com a promoção da paz, a preocupação com o cenário internacional e seguir na busca por uma solução para o conflito na Ucrânia. Também falamos sobre o BRICS, sob a presidência brasileira neste ano, e a necessidade de facilitar o comércio e os investimentos entre os membros do bloco”, publicou Lula em suas redes sociais.

Segundo o governo brasileiro, Vladimir Putin parabenizou o Brasil pelo lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza durante a presidência brasileira no G20, destacando a importância da iniciativa para combater desigualdades em âmbito global.

Putin também aproveitou a conversa para convidar Lula a comparecer à cerimônia que marcará os 80 anos da vitória russa sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. O evento será realizado em 9 de maio, na Rússia, e simboliza a resistência e a história de luta do país.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais