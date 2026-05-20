Asilo São João Bosco promove “Saldão do Bem” com peças a R$ 5 em Campo Grande

Evento promovido pelo Asilo São João Bosco pretende arrecadar recursos para manutenção da instituição

O Asilo São João Bosco realiza, no dia 10 de junho, o “Saldão do Bem”, ação que terá peças de roupas, calçados e acessórios vendidos por R$ 5, em Campo Grande.

A arrecadação será destinada à manutenção dos atendimentos prestados aos cerca de 90 idosos acolhidos pela instituição, em Campo Grande.

O bazar funciona de forma permanente dentro do asilo, consolidando-se como uma importante fonte de renda para custear as despesas diárias da entidade.

Itens como alimentação, medicamentos, produtos de higiene, fraldas, manutenção e cuidados com os idosos geram custos permanentes.

Para esta edição especial, o objetivo é ampliar o acesso da população às peças disponíveis, com preços reduzidos.

Interação

Além das compras, o evento busca incentivar a população a conhecer a estrutura do asilo e as ações desenvolvidas pela instituição, que atua há décadas no acolhimento de idosos em situação de vulnerabilidade social.

De acordo com a presidente do Asilo São João Bosco, Isislene Gomes Magalhães, o “Saldão do Bem” também é uma oportunidade para aproximar a comunidade da instituição.

“Hoje, o nosso bazar fixo é uma das fontes de renda que ajudam diretamente na manutenção do asilo. O saldão permite que mais pessoas conheçam esse trabalho, façam compras com valores acessíveis e contribuam com os cuidados oferecidos aos idosos”, afirma.

A presidente complementa que o asilo recebe doações contínuas de roupas, calçados, acessórios e outros itens em bom estado, que são destinados aos idosos ou, em caso de não aproveitamento, ajudam a abastecer o bazar ao longo do ano.

Como ajudar:

Doações via Pix: doe@asilosjb.org.br

– Participação em eventos beneficentes e bazares

– Doação de alimentos, produtos de higiene, limpeza e fraldas geriátricas (das 6h às 18h)

– Destinação de parte do Imposto de Renda

– Doação por meio da conta de luz

– Como voluntário ou visitante: visitas diárias (das 9h às 10h30 ou das 15h às 16h30)

– Compras no Bazar do Asilo São João Bosco

Serviço

Saldão do Bem – Asilo São João Bosco

Data: 10 de junho

Horário: das 8h às 17h

Local: Asilo São João Bosco – Campo Grande/MS

Peças com preço único de R$ 5

Informações: (67) 3345-0500 e (67) 98402-7626.

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