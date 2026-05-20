Motorista e passageiro são presos com cocaína em Água Clara

Os homens demonstraram nervosismo durante a vistoria policial

Na última terça-feira (19), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 5 quilos de cocaína sendo levadas em um veículo em Água Clara.

O Chevrolet/Onix ocupado pelo motorista e um passageiro foi abordado pelos policias em fiscalizações na BR-262. Ambos os homens demonstraram nervosismo durante a vistoria policial.

Os cinco quilos de cocaína foram encontrarados em tabletes escondidos no banco do veículo. Os dois homens foram presos e encaminhados à Polícia Civil em Água Clara, juntamente com a droga e o veículo.

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