Gerson destaca preservação da memória institucional em inauguração do estacionamento e lançamento de livro dos 45 anos da ALEMS

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado estadual Gerson Claro, participou nesta terça-feira (20) da solenidade de inauguração do novo estacionamento vertical “Deputado Amarildo Cruz” e do lançamento do livro que resgata os 45 anos de história da Casa de Leis sul-mato-grossense. O evento reuniu parlamentares, ex-deputados, autoridades estaduais e representantes de diferentes instituições no Palácio Guaicurus, em Campo Grande.

A cerimônia contou com a presença do governador Eduardo Riedel, além de integrantes do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, secretários estaduais e lideranças políticas que acompanharam a entrega da nova estrutura e o lançamento da obra “Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul – Estado do Pantanal – 45 anos”, escrita pelo historiador Eronildo Barbosa da Silva.

Durante o evento, Gerson Claro destacou que os dois atos representam momentos complementares da trajetória da Assembleia: a modernização da estrutura física do Parlamento e a valorização da memória política de Mato Grosso do Sul.

“O estacionamento amplia a capacidade de atendimento ao público e melhora a estrutura da Assembleia para os próximos anos, enquanto o livro registra a contribuição de homens e mulheres que ajudaram a construir a história do nosso Estado e do Poder Legislativo”, afirmou o presidente.

Batizado em homenagem ao ex-deputado Amarildo Cruz, o novo estacionamento vertical amplia de cerca de 250 para 600 o número de vagas disponíveis no complexo da ALEMS. A estrutura foi planejada com foco em acessibilidade, mobilidade e sustentabilidade, utilizando a mesma área do antigo estacionamento para evitar novos impactos ambientais.

Ao discursar, Gerson Claro também ressaltou a importância de preservar a trajetória institucional da Assembleia Legislativa por meio do livro comemorativo dos 45 anos da Casa. Formado em História, o parlamentar lembrou que compreender o desenvolvimento político de Mato Grosso do Sul também passa pelo reconhecimento do papel desempenhado pelo Legislativo estadual desde a criação do Estado.

O governador Eduardo Riedel destacou que a nova estrutura prepara a Assembleia para as próximas décadas e homenageou Amarildo Cruz pela contribuição à vida pública sul-mato-grossense.

A solenidade reuniu ainda deputados estaduais, ex-presidentes da ALEMS, representantes dos poderes constituídos e familiares de Amarildo Cruz, em um ato marcado pelo reconhecimento à história política do Estado e pela entrega de uma das maiores obras de infraestrutura já realizadas pela Assembleia Legislativa.