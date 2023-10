Comunidades religiosas se unem contra descriminalização da prática do aborto

Dia do Nascituro será de reflexão e manifestação com caminhada pelas ruas de Campo Grande

A pauta contra o aborto volta às ruas, na “Caminhada pela Vida”, promovida pela Rede Sul-Mato- -Grossense em Defesa da Vida e da Família, ligada à comunidade católica. O evento, previsto para acontecer amanhã (8), marca o Dia do Nascituro, que propõe uma reflexão sobre o direito de as crianças nascerem e serem acolhidas em uma família.

O debate se faz ainda mais forte diante do atual cenário, após a presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministra Rosa Weber, ter iniciado o julgamento da ação que trata da descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Antes de se aposentar, em uma sessão virtual, Weber depositou seu voto favorável à descriminalização.

Professar a fé

Pelas redes sociais, o arcebispo Dom Dimas Lara Barbosa convida as pessoas a “professar a sua, a nossa fé no valor e na dignidade da vida humana, da concepção até a morte. Diga sim à vida e não ao aborto”.

Na última quinta-feira (5), ele também compareceu à Câmara de Vereadores, onde o arcebispo de Campo Grande confirmou que está havendo uma “militância exagerada do Judiciário, que cada vez mais impõe leis”.

Cabe lembrar que ao longo da semana, de 1º a 7 de outubro, as Dioceses e Arquidioceses de todo o Brasil celebram a Semana Nacional da Vida, concluindo com a celebração do Dia do Nascituro, no domingo, dia 8. Para o jornal O Estado, o padre Jair Máximo, da Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida, destacou que o momento deve ser marcado pela luta pela vida. “Salvemos as duas vidas”, reiterou.

Proteger os indefesos

Além disso, o padre Rosenei Pauli, da Paróquia Sagrado Coração, reforçou que a passeata vai marcar a luta pela defesa e vida de milhares de crianças indefesas. “Católicos de Campo Grande, convido a todos a se unirem, juntamente com o nosso arcebispo Dom Dimas Lara Barbosa nessa caminhada, em defesa das nossas crianças. Elas suplicam por nós, elas estão indefesas e as vidas de milhares delas estão correndo muito risco. Façamos esta passeata e clamemos para que as nossas crianças sejam defendidas, elas suplicam por defesa”, declarou.

Com o tema muito em alta na política, os evangélicos também demonstraram apoio ao movimento de domingo e apoiam a caminhada, que inclusive vão participar do momento de oração, como explica o pastor Wilton Acosta, presidente do Conselho Estadual de Pastores.

“A caminhada do dia 8 está sendo seguida por alguns movimentos. Enquanto igreja, estamos focados nas ações da Semana da Criança, promovida pela Prefeitura de Campo Grande, mas estaremos também no domingo, com orações. O importante é que estamos juntos em prol da vida, pois não se trata apenas de uma posição religiosa, mas da defesa da vida”, defende o pastor evangélico.

Nacionalmente

A Comissão Episcopal para a Vida e a Família da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) convida os fiéis a acenderem o maior número de velas e rezar a “Oração do Nascituro”, durante um ato realizado em praças, nas igrejas, próximo a prédios públicos, entre outros locais. Missas, marchas, caminhadas e procissões também estão agendadas para a data, em todo o país.

SERVIÇO: A caminhada terá concentração às 8h30, na Praça do Rádio Clube, com início às 9h30 e encerramento previsto para 11h.

Por –Kamila Alcântara

