Acidentes com postes crescem 183% em MS e já somam 85 casos em 2026

Frequência das ocorrências aumenta e levanta alerta para riscos à população e interrupções de energia

Motoristas e pedestres têm sido expostos a riscos crescentes em Mato Grosso do Sul por causa de acidentes envolvendo postes de energia. Além do perigo de choque elétrico, as colisões frequentemente provocam interrupções no fornecimento, afetando serviços e moradores.

Nos primeiros quatro meses de 2026, foram contabilizados 85 casos desse tipo no estado. No mesmo intervalo de 2025, haviam sido 30 registros. A diferença representa um aumento de cerca de 183% e indica uma média de uma ocorrência a cada 36 horas.

A distribuição dos acidentes mostra maior concentração nas regiões Sul e Centro. Dourados, Nova Alvorada do Sul e Rio Brilhante, juntas, somaram 29 ocorrências. Já Campo Grande, Sidrolândia, Terenos e Jaraguari registraram 28 casos no período.

Situações registradas ao longo do ano mostram como esses episódios acontecem em diferentes contextos. Em janeiro, um veículo atingiu um poste no Jardim Veraneio, na capital. Em fevereiro, um caminhão com carga acima da altura permitida comprometeu a estrutura de um poste ao enroscar na fiação. Em março, houve nova colisão na região da Base Aérea. Em abril, um caminhão-guincho perdeu o controle no Jardim Seminário, danificou a rede elétrica e deixou moradores sem energia após a necessidade de reconstrução da estrutura.

Para a concessionária responsável, o aumento preocupa pelos impactos diretos e indiretos. “Esse aumento expressivo nos preocupa muito, principalmente pelos riscos à vida. Não se trata apenas de danos materiais — há perigo real de choque elétrico, interrupções no fornecimento de energia para serviços essenciais como escolas e hospitais e impactos para toda a população”, afirma o coordenador de construção e manutenção da Energisa MS, João Ricardo Nascimento.

Ele aponta que a maior parte das ocorrências pode ser evitada com direção mais cautelosa. “Quando o condutor respeita os limites de velocidade e redobra os cuidados, principalmente em curvas, as chances de acidentes e consequentemente colisões com postes caem consideravelmente”, diz.

Em casos de acidentes com a rede elétrica, a orientação é permanecer dentro do veículo sempre que possível, já que fios podem estar energizados. Também é necessário acionar o Samu (192) e o Corpo de Bombeiros (193), além de comunicar a concessionária para isolamento da área.

Para emergências, a Energisa disponibiliza atendimento pelo WhatsApp Gisa no número (67) 99980-0698, pelo aplicativo Energisa On, pelo call center 0800 722 7272 e pelo site. A recomendação para quem estiver próximo é não se aproximar do local até que a situação esteja controlada.

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