Homem é atingido por 14 tiros e morre em UPA da Capital

Atingido por 14 tiros, Heber da Silva Arruda, 35 anos, morreu na madrugada deste sábado (03). O crime aconteceu na rua, Domingos Aparecido Bissoli, na Vila Popular, em Campo Grande. O homem chegou ser levado para unidade de saúde, mas não resistiu e morreu.

Segundo o registro policial, a PM foi acionada por populares que escutaram os disparos e quando foram ver do que se tratava já viram a vítima caída no chão. Assim quem os militares chegaram no local foram informados de que o rapaz havia sido socorrido por dois homens que o levaram para o UPA(Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Carioca em um veículo particular.

Ao saber do transporte,os policiais foram até a unidade de saúde onde ele foi levado e conversaram com os rapazes que o levaram. Eles disseram que não estavam no local no momento dos disparos e que desconfiavam que o autor teria sido um homem conhecido com ‘Formigão’.

A Polícia Civil e polícias do GOI(Grupo de Operações e Investigações) e a Polícia Científica estiveram no local do crime e recolheram munições deflagradas e projéteis, além do celular da vítima. O caso foi registrado como homicídio qualificado e será investigado.