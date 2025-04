Fim de semana tem plantão de vacinação contra gripe na Capital

Neste sábado (12) e domingo (13), acontece o plantão de vacinação no Drive montado no Quartel General do Corpo de Bombeiros, na rua 14 de Julho. A vacinação acontecerá das 7h às 11h, com um intervalo de duas horas para o almoço, e retorna às 13h – seguindo até 17h.

Desde o início da campanha de vacinação, no dia 27 de março, mais de 53,7 mil doses do imunizante contra a Influenza foram aplicadas em Campo Grande. Na Capital, a campanha foi antecipada uma semana antes.

Conforme a preconização do Ministério da Saúde, a dose deve ser aplicada em públicos específicos, como criança, gestantes e idosos, que já totalizam 49.023 doses aplicadas.

Durante a semana, a vacinação acontece em todas as unidades de saúde da família, aos finais de semana, com o objetivo de atender aquelas pessoas que normalmente estão no trabalho no horário que as salas de vacina estão funcionando, são montados pontos de vacinação em locais estratégicos.

“Todos que se enquadram nos públicos preconizados como prioritário pelo Ministério da Saúde, como pessoas com deficiências, trabalhadores da saúde e da educação e pessoas com doenças pré-existentes, devem buscar as unidades de saúde por estarem mais vulneráveis e expostos aos vírus da Influenza”, explica a secretária municipal de saúde, Rosana Leite.

Ela ainda afirma que, neste momento, observa-se um aumento significativo no aumento de casos de pacientes sintomáticos respiratórios, e, por isso, há a necessidade de o público-alvo se vacinar o mais rapidamente possível.

