Chapadão do Sul é o terceiro município com maior índice de dengue no Estado

O município tem mais de 5 mil casos da doença registrada, número acima do esperado por habitante

O Boletim Epidemiológico da dengue, divulgado nessa sexta-feira (12), pela SES (Secretaria de Estado de Saúde) mostrou que dos 79 municípios do Estado, 48 estão com alta incidência de dengue. Chapadão do Sul aparece em terceiro lugar, com índice vermelho de 5.259,3, número acima de 300 casos por 100 mil habitante.

O município também contabiliza três óbitos.

Na faixa amarela e verde, considerados menores índices, estão 24 municípios, dentre eles a Capital.

Foram disponibilizadas 1.806 doses da vacina contra a dengue em Chapadão do Sul, para público de 10 a 14 anos, mas apenas 712 pessoas compareceram nas Unidades Básicas de Saúde para receberem, o que deixa o município em 60° lugar no índice de vacinação.

