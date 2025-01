Rota da Celulose volta ao mercado com expectativa de impulsionar a logística regional

Projeto integra pacote de concessões do Ministério dos Transportes e prevê melhorias em mais de 800 km de rodovias no Estado

A infraestrutura rodoviária de Mato Grosso do Sul é um dos destaques do pacote de concessões anunciado pelo Ministério dos Transportes para 2025, nesta terça-feira (28). Entre os projetos previstos, a Rota da Celulose, que engloba trechos de rodovias federais e estaduais, é uma das apostas para impulsionar a logística e o desenvolvimento econômico da região. Com uma extensão total de 870,3 quilômetros, o projeto será ofertado ao mercado no segundo trimestre de 2025, prometendo mais segurança, mobilidade e qualidade viária.

A Rota da Celulose abrange as rodovias estaduais MS-040, MS-338 e MS-395, além de trechos das federais BR-262 e BR-267. O período de concessão será de 30 anos, com previsão de diversas melhorias, como duplicações, acostamentos, terceiras faixas, contornos rodoviários, travessias ferroviárias, passarelas e postos de parada e descanso para caminhoneiros. Além disso, serviços de apoio ao usuário serão reforçados, incluindo guinchos, ambulâncias, caminhões-pipa e postos de atendimento.

O projeto já havia sido apresentado em 2024, mas o leilão não atraiu interessados, o que levou o governo a ajustar os parâmetros do edital. Agora, a expectativa é que a nova modelagem torne o projeto mais atrativo para investidores privados.

A concessão faz parte da agenda de 15 leilões programados para 2025 pelo Governo Federal. O ministro dos Transportes, Renan Filho, destacou que as novas concessões reflete um novo momento para o setor. “É possível fazer investimento público máximo dentro da sustentabilidade fiscal e impulsionar a tração do investimento privado”, afirmou.

Novo PAC impulsiona investimentos

A Rota da Celulose está alinhada às diretrizes do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que prevê R$ 280 bilhões para a infraestrutura de transportes em todo o país, sendo R$ 185,8 bilhões destinados a rodovias. Desse total, R$ 94,2 bilhões são direcionados a investimentos estruturais em concessões, como a Rota da Celulose, que busca atrair investidores para modernizar a malha viária do Estado e melhorar o escoamento da produção agrícola.

Além disso, a iniciativa promove avanços importantes no setor. De acordo com a secretária Nacional de Transporte Rodoviário, Viviane Esse, as concessões agora têm alcance nacional. “Pela primeira vez temos projetos nas cinco regiões: Norte, Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, mostrando que é possível desenvolver projetos em qualquer lugar”, afirmou.

A nova modelagem das concessões também contempla a repactuação de contratos em rodovias que apresentavam desempenho insatisfatório, permitindo a retomada de obras paralisadas e adequação às demandas atuais. Essa estratégia foi destacada pelo ministro Renan Filho. “A otimização é algo super relevante, porque o instrumento anterior, a Lei de Relicitações, tinha virado um eufemismo para obra parada. Já a otimização define nova tarifa, novo prazo e novas obras”, disse.

No caso de Mato Grosso do Sul, o projeto da Rota da Celulose é considerado estratégico, devido ao papel fundamental da região no escoamento de grãos e outros produtos agrícolas. Com a concessão, espera-se melhorar o fluxo de transporte, reduzir custos logísticos e atrair novos investimentos para o Estado.

