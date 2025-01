Calor intenso e possibilidade de chuva marcam a quarta-feira em Mato Grosso do Sul

A quarta-feira (29) promete ser marcada por temperaturas elevadas e instabilidade no tempo em Mato Grosso do Sul. Segundo previsões meteorológicas, os termômetros podem alcançar os 36ºC em algumas regiões do Estado, enquanto pancadas de chuva podem ocorrer ao longo do dia.

Em Campo Grande, a manhã começou com céu parcialmente nublado e temperatura de 23ºC. No decorrer do dia, os termômetros devem atingir os 30ºC. Para os próximos dias, a temperatura segue em tendência de queda, com máximas previstas de 29ºC na quinta-feira (30) e 27ºC na sexta-feira (31). O Climatempo estima um volume de chuva de 5,1 milímetros para a Capital.

Na região pantaneira, Porto Murtinho deve registrar a temperatura mais elevada do Estado nesta quarta-feira, alcançando os 36ºC. Corumbá terá máxima de 34ºC, Aquidauana 33ºC e Coxim 32ºC. No sul do Estado, as temperaturas serão um pouco mais amenas, com Ponta Porã atingindo 27ºC e Dourados chegando aos 29ºC.

Porto Murtinho tem se destacado pelo calor extremo, sendo o município mais quente do Brasil desde sexta-feira passada. Os termômetros marcaram 38,9ºC naquele dia e seguiram em alta nos dias seguintes, com 41,4ºC no sábado, 40,3ºC no domingo, 39,9ºC na segunda e 40,7ºC na terça-feira.

Outras cidades também registram temperaturas elevadas nesta quarta-feira. Três Lagoas deve chegar aos 34ºC, enquanto Bonito, Ivinhema e Nova Andradina terão máxima de 32ºC. Em Nova Alvorada do Sul, Maracaju e Naviraí, a temperatura prevista é de 31ºC. Chapadão do Sul registra 29ºC e São Gabriel do Oeste, 28ºC.

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) alerta que há possibilidade de chuva fraca a moderada em diversas regiões do Estado. Entretanto, há risco de tempestades localizadas, principalmente nas regiões centro-sul e leste de Mato Grosso do Sul. A população deve ficar atenta a eventuais mudanças no tempo ao longo do dia.

Com informações do Climatempo e Cemtec

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram