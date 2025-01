Encontro discute revisão do plano de manejo do Parque Estadual do Rio Negro

O Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), em parceria com a Mupan – Mulheres em Ação no Pantanal e a Wetlands International Brasil, promoveu ontem (27) um encontro no Parque Estadual Matas do Segredo. O objetivo do evento foi reunir representantes de instituições públicas, sociedade civil, pesquisadores e outros interessados para discutir a revisão do plano de manejo do Parque Estadual do Pantanal do Rio Negro (PEPRN).

O plano de manejo é um instrumento essencial para a gestão de unidades de conservação. Ele define as diretrizes para a proteção da biodiversidade e o uso sustentável dos recursos naturais.

A revisão do plano do PEPRN busca atualizar o documento com base em novas informações científicas e nas demandas contemporâneas, promovendo uma gestão mais eficiente e alinhada às necessidades ambientais e sociais.

Participação e colaboração

A oficina proporcionou um espaço de diálogo e troca de experiências. Temas como biodiversidade, manejo sustentável, ecoturismo e impactos ambientais foram debatidos com representantes das comunidades locais, gestores ambientais e especialistas em conservação.

De acordo com André Borges, diretor-presidente do Imasul, o evento reforça o compromisso com uma gestão participativa. “Queremos garantir que o plano de manejo reflita as necessidades atuais e futuras do Parque Estadual do Pantanal do Rio Negro, sempre com foco na proteção ambiental e no bem-estar das comunidades”, destacou.

José Longo, da Fibracom Consultoria, responsável pela revisão do plano, enfatizou a relevância da iniciativa. “Este evento é crucial para consolidar o diagnóstico socioambiental do parque. Além disso, ações como manejo integrado do fogo e regularização fundiária são fundamentais para promover a conservação e o uso sustentável”.