Rose vai anunciar quem apoiará no segundo turno

A deputada federal e candidata derrotada ao Governo de Mato Grosso doSul Rose Modesto (União Brasil) deve divulgar seu apoio na segunda-feira (10) ainda sem horário definido par uma entrevista coletiva. Rose confirmou manteve reuniões com representantes do Capitão Contar (PRTB) e de Eduardo Riedel (PSDB).

A deputada federal, quarta colocada nas eleições, com 178.699 votos (12,42%), deve apoiar o candidato que lhe oferecermais espaço nos próximos dois anos. Rose Modesto não terá mais mandato e tem pretençõesde assumir cargo num futuro Governo para seu grande plano para em 2024 poder disputar a Prefeitura de Campo Grande.

Durante todo o fim de semana Rose Modesto manteve reuniões com os dois candidatos e acredita poder anunciar sua posição no segundo turno durante essa segunda-feira.