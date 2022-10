Ex-goleiro Bruno quer se aproximar do filho

Em vídeo no Instagram o ex-goleiro Bruno Fernandes disse que deseja se reaproximar do filho Bruninho, pois agora paga a paga pensão do garoto. “Vou para cima, mais uma vez, sobre a questão do DNA. Quando sair esse resultado, em nome de Jesus que seja em breve, a gente vai tentar uma aproximação. Como eu pago a pensão, vou me aproximar, sim, do Bruninho”, disse Bruno.

O menino tem 12 anos de idade e vive com a avó Sônia Moura, em Mato Grosso do Sul. A mãe dele, Eliza Samudio assassinada em 2010 e Bruno foi condenado a 22 anos de prisão pelo crime. Atualmente cumpre pena em regime aberto. “É uma vontade e tenho apoio para poder fazer isso. Muita gente pode achar que o Bruninho é um problema. Não é. É a solução para meus problemas. Ele é bênção. Chegou a hora de lutar pelo garoto”, completou.

A live foi feita para que o ex-goleiro agradecesse à vaquinha virtual feita para arrecadar dinheiro justamente para ele quitar dívida acumulada pelo não pagamento da pensão alimentícia. Durante a transmissão não foi dito quanto a vaquinha virtual arrecadou nem qual valor foi pago, mas até o fim de setembro ele já havia angariado R$ 24 mil em doações.