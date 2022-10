Papa Francisco canoniza dois santos

Em celebração, Francisco o Papa Francisco, canonizou neste domingo (9) dois novos santos: bispo Giovanni Battista Scalabrini e o irmão salesiano Artêmides Zatti.

Scalabrini foi bispo de Piacenza e fundou as Congregações dos Missionários e Missionárias de São Carlos, com a missão específica de servir os migrantes, na Itália. Zatti foi um enfermeiro e religioso salesiano que, durante cinquenta anos, se dedicou a cuidar dos pobres e doentes de Viedma, Río Negro.

“Com grande visão, Scalabrini ansiava por um mundo e uma Igreja sem barreiras, onde ninguém fosse estrangeiro. De sua parte, o salesiano coadjutor Artêmides Zatti foi um exemplo vivo de gratidão”, disse Francisco.

São João Batista Scalabrini foi um bispo da Igreja Católica na cidade de Piacenza, na Itália e fundador da Congregação dos Missionários de São Carlos, ou Scalabrinianos. D. João Scalabrini morreu no dia 1º de junho de 1905, com 61 anos de idade, em Placência, na Itália.

São Artemide Zatti foi um religioso católico romano italiano professo dos Salesianos de Dom Bosco e um notável farmacêutico que emigrou para a Argentina em 1897. Zatti tornou-se salesiano professo em 1911 e ficou conhecido por sua fé ardente e compromisso com os doentes. Artêmides morreu em 15 de março de 1951, aos 71 anos em Viedma, na Argentina.