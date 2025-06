Em maio, canais digitais do INSS tiveram mais de 160 milhões de acessos

Instituto reforça que cidadãos sempre busquem informações pelos meios oficiais — Meu INSS, telefone 135, site e perfis nas redes sociais

O Instituto Nacional da Previdência Social (INSS) dispõe de diversos meios para levar informação confiável e segura à população. Somente em maio deste ano, mais de 102 milhões de pessoas acessaram as plataformas do INSS — somando números da página oficial ( gov.br/inss ), o Meu INSS (site/aplicativo), mídias sociais; além da Central de Teleatendimento 135.

Desconfie de mensagens com promessas fáceis fornecidas por meio de perfis falsos e suspeitos. Sua segurança começa com a informação correta. Por isso, busque informações apenas pelos canais do INSS ou demais páginas oficiais do Governo.

O Instituto aproveita para destacar que não faz ligações, nem envia mensagem SMS para celular para informar, por exemplo, sobre o reembolso de descontos associativos. Nesse caso, o contato com os beneficiários é feito exclusivamente por meio de notificação no aplicativo Meu INSS. E, em caso de dúvidas, é possível ligar no 135. O link para o site do instituo é o seguinte: gov.br/inss

No último mês, apenas no site oficial, o Instituto contabilizou mais de 5,3 milhões de visualizações. O número representa um aumento de 28,4% em relação a abril, em razão da busca por mais informações relacionadas ao ressarcimento de descontos associativos irregulares. Vale destacar que, deste total, quase um milhão representam a primeira visita ao portal.

Nele, o beneficiário pode acessar diversas informações, tais como as páginas que explicam os serviços e benefícios e textos com orientações sobre como ter acesso a eles e, ainda, se manter por dentro das ações promovidas pelo INSS em todo o Brasil.

Na palma da mão

O Meu INSS é o principal canal de atendimento ao cidadão. O aplicativo/site permite que o segurado possa acessar serviços relacionados à previdência sem sair de casa. Em maio de 2025, a ferramenta alcançou 101.752.482 de acessos. Mas até o início de junho, conforme balanço realizado no último dia 20, o aplicativo obteve 329.360.574 de acessos, desde que a consulta dos descontos de entidades associativas na folha de aposentados e pensionistas foi disponibilizada (desde 14 de maio) — o que representa um aumento de 171% de um mês para o outro.

O salto no número de acessos foi impulsionado, sobretudo, pela grande procura de beneficiários que consultaram sobre a realização de possíveis descontos associativos indevidos. Diante disso, o Meu INSS tem se mostrado uma ferramenta eficaz e prática, já que a maioria das contestações tem sido realizadas pela plataforma.

Para acessar o Meu INSS, tanto pelo site ( gov.br/meuinss ) quanto pelo aplicativo para celular, é preciso acessar a conta no Gov.br e, caso ainda não tenha, fazer o cadastro informando CPF, nome completo, data de nascimento, nome da mãe e estado de nascimento. Vale mencionar que ao criar a conta no Gov.br é possível utilizar, também, além do Meu INSS, os diversos serviços públicos do Governo.

Em maio, entre os serviços mais procurados no Meu INSS estão Extrato de Pagamento de Benefício; Extrato de Empréstimos; Consultar Pedidos; Extrato CNIS; Novo Pedido; Simular Aposentadoria; Resultado de BI; Benefício por Incapacidade; Calendário de Pagamento; e Extrato de Informações do Benefício.

Redes sociais

Com o objetivo de se comunicar com públicos diversos, o INSS tem se empenhado em levar informação em diferentes formatos e públicos. Por isso, além do aplicativo e do site oficial, o Instituto também tem uma presença consolidada nas redes sociais.

Só na página do Instagram já são mais de 219 mil seguidores, seguido pelo YouTube (65,5 mil); Threads (23,7); Facebook (9,5 mil); X, antigo Twitter (4 mil) e TikTok (4,2 mil).

Telefone 135

Além das formas de encontrar informações sobre os serviços do INSS conforme mencionado acima, é possível também ligar para o 135 a fim de tirar dúvidas e até pedir benefícios, além de poder acompanhar o requerimento e realizar consultas.

A central telefônica funciona de segunda a sábado, de 7h às 22h. Os melhores horários para ligar é após as 18h e aos sábados.

Conheça as redes oficiais do INSS: