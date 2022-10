Riedel vai continuar parceria com prefeita para viabilizar novas obras de infraestrutura para Campo Grande

Já estão em fase de licitação as obras de duplicação da Avenida Cafezais e o novo acesso para região das Moreninhas, na região sul da cidade

Pensando nos moradores de Campo Grande, Eduardo Riedel (PSDB), candidato ao Governo de MS, vai continuar a parceria com a prefeita Adriane Lopes, em obras que vão mudar a realidade da cidade, como a duplicação da Avenida Cafezais e o novo acesso a região das Moreninhas.

Estas duas obras serão conduzidas pelo Governo do Estado e já estão na fase de licitação. Os moradores da região sul da cidade serão contemplados com estes investimentos que vão favorecer a mobilidade urbana, reduzir acidentes, diminuir o tempo de percurso e acabar com os transtornos nas horas de pico.

Juntando com a obra da ponte de concreto no Parque do Lageado, são R$ 673 milhões em investimento para cidade na área de infraestrutura nos últimos sete anos pelo Estado, que teve a participação direta de Eduardo Riedel.

No último sábado (15) a prefeita Adriane Lopes (Patri) declarou apoio a Eduardo Riedel para o segundo turno das eleições, por entender que é o melhor caminho para o Estado e para Campo Grande, em uma parceria que vai gerar mais frutos para cidade.

“Tenho a responsabilidade de pensar no crescimento e no desenvolvimento de Campo Grande e do MS. Conversando e avaliando a proposta de municipalismo Riedel, nós chegamos à conclusão que ele é o mais preparado para administrar o Estado”, disse Adriane Lopes.

Riedel agradeceu o apoio e reafirmou a parceria em prol da cidade. “Iremos construir um projeto de desenvolvimento sem politicagem. Vamos apoiar a prefeita que está empenhada em fazer uma boa gestão em Campo Grande. Nós acreditamos no municipalismo de verdade”, descreveu.

Novas obras

Sonho antigo dos moradores, o novo acesso às Moreninhas terá investimento de R$ 42 milhões, dispondo nesta primeira fase da pavimentação e recapeamento da Avenida Alto da Serra e adjacências, além de obras em mais de 16 ruas da região. Também haverá intervenção na Avenida Guri Marques.

A segunda etapa (novo acesso) vai ligar a Avenida Alto da Serra até a rua Salomão Abdala até chegar à Avenida Guaicurus, na região do bairro Rita Vieira. A região com mais de 22 mil pessoas precisava desta intervenção, que pode até atrair novas empresas e empreendimentos que esperavam por esta obra.

Já na Avenida Cafezais será duplicado o trecho que dá acesso a Avenida Delegado Alfredo Hardman, diminuindo o transtorno dos moradores na hora de ir e voltar do serviço. O trecho vai ganhar uma ciclovia no canteiro central e boa parte da via será recapeada. A obra terá um investimento de R$ 9,8 milhões e vai beneficiar os bairros Canguru, Centro-Oeste, Macaúbas, Marajoara, Mário Covas e Paulo Coelho Machado.

No Parque Lageado será feita uma ponte de concreto no valor de R$ 7,2 milhões ligando as ruas Francisca Gonçalves Figueiredo e Gaudilei Brum. Atualmente os moradores utilizam uma pequena ponte de madeira para fazer o percurso. Ainda estão previstas obras de drenagem e pavimentação nestas vias públicas.