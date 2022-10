Paulo Duarte revela ter enfrentado câncer ano passado

“Pensei que fosse uma sentença de morte. Não queria usar isso, conheci muita gente com esse drama [câncer]. Quando a gente passa por isso, muda”, afirmou deputado estadual Paulo Duarte (PSB),ao revelar na sessão desta terça-feira (18) da Alems (Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul) que tratou e se curou de um câncer. O parlçamentar citou também que já sabia da doença antes de assumir o cargo.

Duarte agradeceu por tudo e pela vida, e falou sobre muitos homens ainda terem preconceitos contra os exames de Câncer de próstata e alertou para que não temam, e finalizou comemorando estar vivo hoje. “O que a vida quer da gente é coragem” , citou Guimarães Rosa e terminou aplaudido pelos colegas parlamentares de pé.

Ele também agradeceu a oportunidade de estar deputado, agradeceu os votos recebidos e declarou entender que não deu na última eleição para se reeleger, mas inesperadamente justificou o porquê na campanha seu semblante não estava animado e desabafou o até então, segredo: “Não quis falar para ninguém que descobri um câncer no final do ano passado assim que assumi na Assembleia. Alguns tumores já estavam em estágio adiantado e o que me ajudou foi fazer exercício e hoje estou curado e em tratamento. Muitas pessoas acham que o câncer de próstata é simples, mas é complexo. Não quis falar e concorri as eleições enfrentando a doença. Eu tive 12 tumores e alguns não em estágio inicial. A minha intenção hoje é usar para que as pessoas se previnam”, concluiu o depútado Paulo Duarte que emocionado, disse na tribuna que assumiu o mandato no ano passado após receber o diagnóstico.